2021/02/06 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كأعلى حصيلة للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد منذ أشهر.وجاء في بيان وزارة الصحة السعودية اليوم السبت: “تم تسجيل 386 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة 369961 حالة، من بينها 2327 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أشهر المركز الخبري الوطني.

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