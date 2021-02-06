الايقاع بمتهمة سرقت 150 مليون دينار في البصرة

2021/02/06 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري أفادت مديرية شرطة البصرة، السبت، بإلقاء القبض على متهمة بسرقة 150 مليون دينار عراقي.وذكرت المديرية في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني)، أن “سيطرة الشهيد العميد الركن قيس ((البوابة))، تمكنت خلال التفتيش الدقيق من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة قضائيا بسرقة مبلغ 150 مليون دينار عراقي”.وأضاف البيان، أن “المتهمة ضبط […]

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