نقابة الفنانين: الفنان مقداد عبد الرضا يتجاوز المرحلة الحرجة بعد عملية جراحية أجريت له

2021/02/06 | 17:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمة

أكدت نقابة الفنانين، اليوم السبت، أن الفنان القدير مقداد عبد الرضا أجريت له عملية جراحية كبرى في العمود الفقري بدار التمريض.

وذكر نقيب الفنانين جبار جودي العبودي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفنان عبد الرضا تجاوز المرحلة الحرجة من عملية جراحية كبرى أجريت له الاربعاء الماضي في العمود الفقري"، مشيرا الى أن "نقابة الفنانين تتابع حالة الفنان الصحية، وأن النقابة تسعى قدر استطاعتها لتأمين الأوضاع الصحية والمعاشية للفنانين كافة".

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