مناطق عراقية “تعاكس” الموقف الوبائي العام للعراق

2021/02/06 | 17:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحية في كردستان، السبت، تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقل معدل اصابات منذ اشهر.

وذكرت الوزارة في بيان ان”الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

الفحصوصا: (3607 فحوصات جديدة)

(1453) اربيل

(250) السليمانية

(1684) دهوك

(0) حلبجة

(212) كرميان

(8) رابرين

الاصابات: (24 اصابات جديدة)

(3) اربيل

(2) السليمانية

(16) دهوك

(0) حلبجة

(3) كرميان

(0) رابرين

الشفاء: (335 حالات شفاء)

(42) اربيل

(71) السليمانية

(222) دهوك

(0) حلبجة

(0) كرميان

(0) رابرين

الوفيات: (4 حالات وفاة)

(0) اربيل

(2) السليمانية

(2) دهوك

(0) حلبجة

(0) كرميان

(0) رابرين”.انتهى29/ح

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