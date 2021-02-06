قوباد طالباني: نحن بامس حاجة للوئام

2021/02/06 | 17:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم السبت، الاستاذ صلاح الدين بهاء الدين الامين العام للاتحاد الاسلامي بمناسبة الذكرى الـ 27 لتأسيسه.

وجاء في نص التهنئة:

بمناسبة مرور 27 عاما على تأسيس الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، اتقدم اليكم بشدة ورد مهنئا اياكم ومتمنيا المزيد من التقدم لهذه القوة المعتدلة.

ان الاتحاد الاسلامي كقوة مدنية اصلاحية، سواء في اوقات مشاركته في الحكومة او اوقات انضمامه للمعارضة، يحمل خطابا ورؤية مسؤولة، وذلك موضع تقدير جميع الاطراف.

ان قدوم هذه الذكرى في وقت نحن فيه بامس الحاجة للوئام وبذل جهود لحماية والدفاع عن مكتسباتنا، آملين ان نعمل جميعا لدعم التعددية والاختلاف في كوردستان وفق اسس الوئام والتفاهم وقبول الآخر، من اجل تحقيق المصالح العليا لشعب كوردستان.

مرة اخرى نهنئكم بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد الاسلامي متمنيا لكم النجاح.

PUKmedia ترجمة

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