بافل طالباني: تقديم الخدمات للمواطنين من خلال المنظمات

2021/02/06 | 17:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى اليوم السبت، في قاعة شازاد صائب في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمدينة السليمانية، بمشاركة بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، وبحضور الدكتور ميران محمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني مسؤول مكتب المنظمات الديمقراطية، جرى اجتماع موسع لمكتب المنظمات الديمقراطية،

وخلال الاجتماع القى بافل طالباني، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، كلمة، أعرب خلالها عن دعمه الكامل ودعم لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لانجاح مشاريع مكتب المنظمات الديمقراطية، واصفا اياه بواحد من أهم المكاتب في الاتحاد الوطني وان الخدمات التي يقدمها المكتب للشرائح المختلفة تعمل على احياء العمل الحزبي.

واضاف: اننا سنسير على نهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال في دعم المنظمات والمكاتب والجمعيات، مؤكداً انه لن يقصر في تقديم الاسناد والدعم لبرامج مكتب منظمات الديمقراطية، ومتعهدا في الوقت ذاته، بعقد اجتماع خاص مع مكتب المنظمات الديمقراطية بالمستقبل القريب لمعرفة نشاطات وفعاليات المكتب عن كثب.

بعدها، وخلال كلمة له، سلط الدكتور ميران محمد مسؤول مكتب المنظمات الديمقراطية، الضوء على دور وأهمية المنظمات الديمقراطية خلال المرحلة الراهنة، مبينا ان هذا الاجتماع يأتي ضمن اطار الاجتماعات المستمرة مع المنظمات والشخصيات ومختلف الشرائح، لغرض الاستماع والاستشارة، لانجاز الاعمال الحزبية بخطط جديدة ومتينة.

PUKmedia خاص

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