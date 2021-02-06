مصدر طبي يوضح لـNRT سبب حادث احتراق فتاة في كربلاء

2021/02/06 | 17:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوضح مصدر طبي في كربلاء، السبت، سبب حادث احتراق فتاة مساء الخميس الماضي، مشيرا إلى ان الحالة لم تسجل على انها محاولة انتحار أو جريمة مفتعلة.

وقال المصدر لموقع NRT عربية اليوم، (6 شباط 2021)، انه "جاءت لطوارئ مستشفى الحسيني مساء الخميس الماضي، حالة حرق فتاة، برفقة والدتها واخوتها".

وأوضح، ان "الادعاء كان بان نار المدفأة وراء احتراق الفتاة، مما تسبب بحروق ليست بسيطة"، مشيرا إلى انه "تمت احالة الفتاة فور وصولها للمستشفى إلى ردهة الحروق، بعد اجراء الاسعافات الاولية لها وتضميدها".

وأكد المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته، ان "الحالة لم تسجل على انها محاولة انتحار أو جريمة مفتعلة من قبل ذوي الفتاة".

وفي أمس الجمعة، قال اعلام دائرة صحة كربلاء، لموقع NRT عربية، ان "أبا اقدم على حرق ابنته في قضاء الهندية شرقي محافظة كربلاء، بعد خلاف على مهر".

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