القبض على متهمة سرقت “150 مليون” في البصرة

2021/02/06 | 17:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت شرطة محافظة البصرة، السبت، القبض على متهمة بسرقة 150 مليون دينار عراقي.وقالت مديرية شرطة البصرة في بيان، إنه “تمكنت سيطرة البوابة، خلال التفتيش الدقيق من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة قضائيا بسرقة مبلغ ١٥٠ مليون دينار عراقي، وضبط بحوزتها مبلغ قدره 7 و900 ألف دينار عراقي”.وأضاف، “حيث تم إكمال إجراءات الضبط […]

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