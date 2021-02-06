روسيا ترسل كاسحة ألغام إلى البحر الأبيض المتوسط

2021/02/06 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أرسلت روسيا كاسحة الألغام “إيفان أنتونوف” إلى البحر الأبيض المتوسط​​، وستمر عبر مضيق البسفور والدردنيل عند الانتقال من البحر الأسود إلى البحر المتوسط.

وقال أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم السبت، إن طاقم السفينة المضادة للألغام “إيفان أنتونوف” التابعة له بدأ عبور مضيق البوسفور والدردنيل في البحر الأسود باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أسطول البحر الأسود أن السفينة ستنضم إلى مجموعة العمليات الدائمة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

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