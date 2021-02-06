وزير البيشمركة يتفقد الكلية العسكرية في قلاجوالان

2021/02/06 | 18:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمّن وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، اليوم السبت، دور مقررية وادارة وجنود الكلية العسكرية في منطقة قلاجوالان التابعة لمحافظة السليمانية، مؤكدا انهم اساس وجذور تشكيل قوة موحدة في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة وزير البيشمركة شورش اسماعيل الى الكلية العسكرية الثالثة في منطقة قلاجوالان، يرافقه الفريق جمال محمد رئيس الاركان ونوابه لأمور العمليات والادارة والميرة.

وخلال الزيارة، تفقد وزير البيشمركة وعن كثب تدريبات وقاعات الدراسة واماكن المبيت لطلبة الدورة الـ 16، وقال الوزير في كلمة اثناء الزيارة: ان الطلبة يمثلون مستقبل تشكيل جيش وطني، ومن الضروري ان يكون الجميع على قدر من هذه المسؤولية الكبيرة، لذلك من المهم تطوير القدرات الجسدية والفكرية لهم ومن خلاله استمرار تنظيم الانضباط العسكري ورفع الانتماء الوطني والقومي.

وثمّن اسماعيل، خلال كلمته، أهمية الكلية العسكرية ودوره الفعّال الذي لا يمكن مقارتنه بشئ آخر، مؤكدا ان الطلبة سيكونوا في المستقبل ضباطا وقادة لهذا الوطن ويقّدرون الموقف السياسي والعسكري للبلاد في المهام والمستجدات.

وفي ختام كلمته، اكد وزير البيشمركة ان قوات التحالف الدولي ستستمر في مساعدة وتقديم العون لوزارة البيشمركة ومن المقرر ان تقدم دروسا عسكرية عصرية في مراكز قوات البيشمركة، من خلال فرقها، لافتا الى انه امامنا فرصة جيدة ومناسبة لتقديم التحالف الدولي الدعم لقوات ووزارة البيشمركة، داعيا الى ان تنعكس القوانين العسكرية الصارمة الذي يتعلمه الطلاب، في انجاز المهام والقرارات المستقبلية في صفوف قوات البيشمركة.

PUKmedia ترجمة

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