2021/02/06 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف مدرب نادي الزوراء راضي شنيشل، عن تعاقد ادارة الفريق مع ثلاثة لاعبين جدد خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال شنيشل في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “ادارة الزوراء منحت بطاقة الاستغناء لعدد من اللاعبين في وقت مبكر من اجل اعطائهم الوقت الكافي للتوقيع مع الفرق الاخرى”.

واضاف ان “هناك لاعبين اثنين محترفين تم الاتفاق معهم بانتظار اصدار سمة الدخول لهم للالتحاق بالفريق بالاضافة الى لاعب محلي سينضم لصفوف الفريق خلال الايام القادمة”.

تجدر الاشارة الى ان فترة الانتقالات الشتوية في العراق بدأت في الاول من شباط وتنتهي في الاول من اذار.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنيشل: ثلاثة لاعبين جدد سينضمون للنوارس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شنيشل: ثلاثة لاعبين جدد سينضمون للنوارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).