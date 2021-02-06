2021/02/06 | 18:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرون محاميا يتكفلون بالدفاع عن الاعلامي حيدر زكي في محكمة الرصافة بالقضايا المرفوعة ضده من وزير الشباب والرياضة ومستشار رئيس الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/06 | 18:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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