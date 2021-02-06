موجة سيول جارفة تتجه صوب 7 وديان حدودية شرق ديالى

2021/02/06 | 18:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اكد مسؤول حكومي في ديالى، السبت، بان السيول بدأت بالتدفق صوب 7 وديان حدودية شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم لـوكالة /المعلومة/، ان “موجة سيول جارفة بدأت تزداد سرعتها من بعد عصر اليوم قادمة من الحدود العراقية – الايرانية وهي تتدفق صوب 7 وديان ابرزها ترلساق”.

واضاف، ان “الموجة تزداد قوة مع مرور الوقت بسبب ارتفاع معدلات هطول الامطار الغزيرة في المناطق الحدودية”، لافتا الى ان “فرق المتابعة الميدانية تراقب الوضع عن كتب لاتخاذ اي اجراءات وقائية خاصة فيما يتعلق بالقرى الحدودية القريبة من الوديان”.

وشهدت مناطق شرق ديالى سيول جارفة في السنوات الماضية تسببت بعضها في غرق قرى ونفوق قطعان اغنام”.



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