2021/02/06 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – المركز الخبري تساءلت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، اليوم السبت، عن مستحقات إقليم كردستان، في حال الموافقة على تسليم وارداته النفطية، إلى الحكومة الاتحادية.وقالت صبري في تصريح خصت به (المركز الخبري الوطني) إن “الكلام عن التزام الحكومة الاتحادية بدفع حقوق الإقليم، قوبل خلال الأعوام الماضي، بجملة واحدة، هي ضمان تسليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسة كتلة الديمقراطي تنتقد الموازنة: لا تتضمن أي مشاريع استراتيجية لكردستان المركز الخبري الوطني.

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