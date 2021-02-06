سنغافوري يتلقى خمس جرعات من كورونا بالخطأ

2021/02/06 | 18:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تلقى عامل في مركز طبي في سنغافورة عن طريق الخطأ، خمس جرعات من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد بدلا من واحدة، دون أن تظهر عليه أي أعراض جانبية.

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وذكر بيان نشره المركز الوطني لطب العيون في سنغافورة، أن "أحد عاملي المركز المسؤول عن تخفيف جرعات اللقاح بالماء تغيب عن مكان عمله خلال فترة قصيرة من الزمن، بينما ظن زميله بالخطأ أن كمية اللقاح المركّز الموجود في قارورة عبارة عن جرعة جاهزة واحدة وتلقاها بالكامل، ولم يكتشف وقوع الخطأ إلا بعد دقائق من حقن اللقاح".

وأشارت صحيفة Straits Times، التي نقلت البيان، إلى أن "فحص حالة متلقي اللقاح أظهر أنها طبيعية ولا تشوبها أي أعراض جانبية، وتم وضعه في المستشفى لمدة يومين من أجل مراقبة حالته، ثم غادر المستشفى وصحته جيدة".

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في سنغافورة في 30 ديسمبر الماضي، وكان العاملون الطبيون أول من تلقوا اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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