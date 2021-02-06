النزاهة النيابية: يجب منح المشاريع للحكومات المحلية بدل فساد الوزارات

2021/02/06 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

طالبت لجنة النزاهة النيابية، السبت، بايكال مشاريع المحافظات الى الحكومات المحلية بدلا من الوزارات التي باتت مشاريعها تطول لسنوات فضلا عن نسب الفساد العالية فيها ، فيما دعت الى زيادة تخصيصاتها.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي لـ/المعلومة/ ان “الاموال المخصصة لتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات قليلة جدا مقارنة بحجم الموازنة وتخصيص تلك الاموال لمشاريع تتبناها الوزارات”.

واضاف ان “الموازنة يجب ان تعرج على هذه الفقرة بطريقتين الاولى زيادة تلك المخصصات”، مشيرا الى ان “الطريق الاخر هو تحويل تلك المشاريع من الوزارات الى الحكومات المحلية”.

واوضح الجشعمي ان “مشاريع الوزارات تتسم بالفساد الكبير والانجاز يطول لسنوات”، داعيا الى “تحويل تلك المشاريع الى الحكومات المحلية”.انتهى25و

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