محافظ واسط يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في جميع الدوائر باستثناء الخدمية منها

2021/02/06 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم السبت (6 شباط 2021)، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في جميع الدوائر.وذكر المياحي في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في جميع الدوائر باستثناء الخدمية منها".

ويوم امس، قررت محافظات النجف والديوانية وبابل، تعطيل دوام المدارس، بسبب سوء الاحوال الجوية.

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