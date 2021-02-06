2021/02/06 | 18:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، العثور على جثة الصياد الثاني المفقود في بحر النجف.وذكر بيان لمكتب محافظ النجف في بيان، انه”تم العثور على المفقود الثاني الصياد داخل منخفض بحر النجف مفارقا الحياة”.وقدم المحافظ شكره الكبير الى”الدفاع المدني وقيادة شرطة المحافظة ورئيس الوحدة الادارية لناحية النور وطيران الجيش وجميع الغواصين وشرطة النفط وفرقة الامام علي الابطال في منخفض بحر النجف وجميع المشاركين والباحثين عنه”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على ثاني الصيادين المفقودين في بحر النجف عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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