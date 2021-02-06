لجان برلمان كوردستان مستمرة في اعداد مشاريع القوانين

2021/02/06 | 18:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في برلمان كوردستان، اليوم السبت، عن استمرار اجتماعات اللجان البرلمانية لاعداد مشاريع القوانين.

وقال عبد الناصر أحمد عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان برلمان كوردستان لم يعقد جلسة خلال فترة أكثر من شهر كونها في عطلة تشريعية.

وأضاف أحمد، ان اللجان البرلمانية مستمرة في عقد اجتماعتها لاعداد مشاريع القوانين، لافتا الى ان مشاريع القوانين تلك ستدرج ضمن فقرات جدول جلسات برلمان كوردستان مع استئناف جلساتها بعد انهاء العطلة التشريعية، التي من المقرر ان تنتهي بتأريخ الأول من شهر آذار المقبل.

PUKmedia خاص

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