قبيلة اخرى تتهم لجنة مكافحة الفساد ورئيسها بتعذيب أحد ابنائها

2021/02/06 | 18:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت قبيلة السواعد، السبت، رئيس الجمهورية بتطبيق مواد الدستور العراقي والتي تضمن عدم هدر كرامة الانسان العراقي وضمان حقوقه الانسانية والقانونية بتلقي المعاملة الحسنة.

جاء ذلك في بيان نشرته اليوم (6 شباط 2021) وارسلت نسخة منه الى NRT عربية، شرحت فيه ملابسات وظروف اعتقال مدير عام صندوق التقاعد العامة، احمد عبد الجليل الذي ينتمي للقبيلة والذي قالت انه اعتقل من مكان عمله ولم يعرف عن مصيره شيء سوى ما توارد لها من انباء بتعرضه الى انواع من التعذيب وصفتها بالشديدة من قبل لجنة الامر الديواني 29 لمكافحة الفساد.

واضافت قبيلة السواعد انه بتاريخ 26 /1/2021 عرض مجلس النواب العراقي تقرير لجنة الأمر النيابي 148 والذي اكد اعتقاله وآخرين بطريقة غير قانونية، وتعرض المعتقلين للتعذيب اثناء التوقيف واحتجازهم في سجن خاص وعدم تمكن المحامين من اللقاء بهم" مضيفة ان التقرير النيابي عرض مخالفات دستورية ونيابية في تشكيل وعمل لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها الفريق احمد ابو رغيف.

كما طالبت قبيلة المتهم، القضاء العراقي ومن مبدأ (القانون فوق الجميع) بإتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لدعوى عائلة المتهم تجاه اللجنة التحقيقية ورئيسها لاستخدامها اساليب التعذيب بحقه واجباره على تدوين اقوال غير حقيقية، وتمكينه من تدوين اقواله بصفة "مشتكي"، على حد تعبير بيان القبيلة.

كما وطالبت القبيلة بعرض ولدها على لجنة طبية وبصورة عاجلة كون اثار التعذيب ما تزال قائمة.

وختمت القبيلة بيانها بالقول "انها قارعت النظام السابق وضحت بدماء ابنائها لبناء عراق ديمقراطي تصان فيه حرية وكرامة الانسان ويطبق فيه الدستور والقانون وهي تنتظر القول الفصل للقضاء العراقي".

وكانت جهات اخرى رفعت شكاوى مماثلة ضد اللجنة ورئيسها الفريق احمد ابو رغيف، ومن تلك عائلة وقبيلة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب حيث قال النائب ميزر العاكوب ان شقيقه الموقوف على ذمة قضايا تعرض للتعذيب وانتزاع اقوله بالقوة في سجن سري ببغداد وبعلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال العاكوب في حديث لـNRT عربية ان شقيقه محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب والموقوف على ذمة عدد من القضايا تعرض الى اساليب من التعذيب من ضمنها ربط اذنيه بالتيار الكهربائي موضحا انه ولدى رؤية شقيقه على تلك الحال السيئة لم يستطع منع نفسه من الصراخ.

واضاف العاكوب ان المدعي العام على علم بما يحصل من انتهاكات الا انه يعتبر الامر اعتياديا وبسيطا، على حد تعبيره.

واوضح العاكوب انه لا توجد اجراءات قانونية سليمة ضد شقيقه مشددا على ان عشيرته لن تقف مكتوفة الأيدي الى ما لانهاية وانها سيكون لها موقف مما يجري.

العاكوب اكمل بأن الدعاوي ضد شقيقه منظورة امام القضاء وانه مكفل بها وتم توقيع اوراقه، الا ان اللجنة التحقيقية برئاسة احمد ابو رغيف والتي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ابقته رهن الاعتقال والتعذيب.

وتابع العاكوب ان اخرين مثل صاحب شركة كي كارد يتعرضون الى الاساليب ذاتها بمعزل عما كفله الدستور والقوانين من حقوق، منوها الى انه ورغم كونه عضوا في مجلس النواب تعرض للطرد مرتين ولم يسمحوا له بمقابلة شقيقه.

واوضح العاكوب ان لجنة تابعت الحالة الصحية لشقيقه وطلعت بتقرير رفعته الى رئيس الوزراء بصفة سري وشخصي دون اطلاع الرأي العام والمؤسسات المعنية عليه.

وتساءل العاكوب عن السلطة التي تمت بها اعادة فتح القضايا المحفوظة في وقت سابق مردفا بأن اعادة فتحها تم بأمر من رئيس الوزراء شخصيا.

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