2021/02/06 | 18:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ واسط محمد المياحي، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة باستثناء الخدمية منها بسبب سوء الأحوال الجوية.وقال إعلام إدارة محافظة واسط في بيان مقتضب، إن “المياحي وجه بتعطيل الرسمي يوم غد الأحد في جميع الدوائر باستثناء الخدمية منها بسبب سوء الأحوال الجوية”.وتشهد مناطق واسعة من العراق هطول أمطار غزيرة في بعض الأماكن منذ يومين، الأمر الذي دفع محافظات النجف وبابل والديوانية إلى تعطيل دوام المدارس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط تعطل الدوام الرسمي ليوم غد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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