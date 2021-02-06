2021/02/06 | 18:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تعلن إحباط عمليتين إرهابيتين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تعلن إحباط عمليتين إرهابيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).