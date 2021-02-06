بعد انباء رفعها من الموازنة.. نائب يطمئن المفسوخة عقودهم بالعودة الى وظائفهم

2021/02/06 | 18:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

طمأن النائب عن تحالف الفتح، قصي الشبكي، السبت، المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والقوات الامنية في الدفاع والداخلية بالعودة الى وظائفهم.

وقال الشبكي في تصريح لوكالة / المعلومة / ان “الموازنة الحالية تضمنت وبحسب الاتفاقات بين القوى السياسية تخصيص درجات وظيفية لاعادة المفسوخة عقودهم من قوى الحشد الشعبي والدفاع والداخلية”، مبينا، ان “المباحثات مستمرة لتثبيت هذا القرار بالاتفاق مع اللجنة المالية”.

واضاف، ان “الاجتماعات التي عقدها تحالف الفتح قائمة على مناقشة امر المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي والدفاع والداخلية، مؤكدا” وجود موافقة من قبل وزارة المالية على هذا الامر ومن الممكن ان يتم ادراج هذا القرار ضمن الموازنة للتصويت عليها حال الانتهاء من مناقشة بقية بنودها”.

ونفى النائب الشبكي، ان “يتم رفع هذا القرار من الموازنة لانه يتعلق بشريحة عريضة من ابناء القوات الامنية والحشد الشعبي”.

واشار الى ان “الخلافات السياسية بين القوى عطلت التصويت على الموازنة وبالتالي تاخر ادراج هذا القرار”.انتهى / 25 ر

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