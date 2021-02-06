كردستان العراق تستعين بالامريكي للتواسط مع بغداد

2021/02/06 | 18:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي كردي، السبت، عن دخول الجانب الأمريكي على خط الوساطة بين بغداد وأربيل، لغرض التوصل لاتفاق بشأن الموازنة....

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