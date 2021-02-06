تدفق سيول جارفة صوب 7 وديان في ديالى

2021/02/06 | 18:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى العراقية، السبت، بان السيول بدأت بالتدفق صوب 7 وديان حدودية شرق المحافظة....

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