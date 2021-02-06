إن الذين يضرمون النار في بيوت الشعب ، خونة من الرأس حتى الكعب - ذياب مهدي محسن

2021/02/06 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن قطيع، تابع، مقلد، وذيل؟.



فهم يستلمون الأمر بدون فهم! يتلقى التهم هكذا، بدون أن يقرأ كتابا او جريدة للحزب الشيوعي، او عن الفكري التقدمي الوطني والأنساني الذي يتحلى به الشيوعيون العراقيون خاصة..



وهم حقيقة بافعالهم هذه لم يخرجوا كثيرا عن الاعراف والاحكام التي سادت مجتمعنا منذ 1921 وإلى الآن.



فعلى مدى تاريخنا المأساوي الدموي قُتلَ من قُتل من الناس وأُنتُهكت اعراض وأُبيدت مناطق واقليات وقبائل بسبب الاش ......





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