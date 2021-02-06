2021/02/06 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر يوجد شخص تكفيري يكتب باسم التنوير اسمه "محمد سعيد مشتهري"لم يَسلُم أحد من لسانه..فكل مخالف لديه (ملحد – كافر – زنديق) فهو يرى شحرور كافرا وسامح عسكر كافرا وعدنان الرفاعي كافرا والمعتزلة والعلمانيين والتطوريين كفارا ومحمد مسفر كافرا وإسلام بحيري وإبراهيم عيسى وخالد منتصر كفار زنادقة...آي والله..!!والحجاب فرض عين على النساء ومن تخلعه عاصية لله ورسوله والمؤمنين صفحته صارت مرتعا للتكفي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ردا على التكفيري محمد سعيد مشتهري - سامح عسكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ردا على التكفيري محمد سعيد مشتهري - سامح عسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).