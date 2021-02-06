الأمطار ’تعطل’ الدوام في واسط

2021/02/06 | 18:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت محافظة واسط، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها ليوم غد الأحد.

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وقال المحافظ محمد المياحي في تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تابعها "ناس" (6 شباط 2021): إنه "مع استمرار هطول الأمطار يعطل الدوام يوم غد الأحد في جميع دوائر الدولة ما عدا الخدمية في محافظة واسط".

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