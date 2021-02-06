صحة كربلاء تستنفر مستشفياتها بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

2021/02/06 | 18:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء..

أعلنت دائرة صحة كربلاء، السبت، استنفار جميع مستشفياتها بعد الارتفاع الذي شهدته المحافظة باصابات فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لوكالة /المعلومة/ إن “دائرة الصحة رفعت من مستوى جاهزيتها وجعلت جميع المستشفيات والردهات على أهبة الاستعداد، وزيادة عدد المسحات الى من ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ بعد أن كانت في الفترة السابقة ٢٠٠ الى ٣٠٠ مسحة، بسبب الارتفاع الذي شهدته المحافظة خلال الأسبوع الأخير بإصابات فيروس كورونا”.

وأضاف السلامي أن “المستشفيات جهزت بالاوكسجين والعدد الوقائية ومستلزمات تقديم الخدمات الطبية، ومخاطبة العتبة الحسينية لارجاع مركز الشفاء الى الخدمة وكذلك الحشد الشعبي لتهيئة مستشفى الشهيد ابو مهدي المهندس”

وطالب المتحدث باسم الدائرة المواطنين الى “الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم اقامة المناسبات الاجتماعية، والتقيد بإجراءات السلامة الصحية”.

يذكر ان كربلاء سجلت ١٩٢ اصابة بفيروس كورونا خلال ال٢٤ ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة.



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