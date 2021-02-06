الديوانية تعطل الدوام بمدارس المحافظة ليوم غد الأحد

2021/02/06 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية، الأستاذ زهير علي الشعلان، يعلن تعطيل الدوام في مدارس المحافظة ليوم غد الاحد جراء استمرار تساقط الامطار للحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة

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