كومان يهاجم بيكيه بشراسة بسبب تصريحاته المستفزة

2021/02/06 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال بيتيس مساء غدًا الأحد على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويدخل فريق برشلونة مباراة غدًا محتلًا المركز الثاني من ترتيب الليغا برصيد 40 نقطة، بينما يأتي ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء المرتقب، رفض رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، التعليق على إصابة أنسو فاتي، نجم الفريق.

وقال كومان، في تصريحاته: "لا اعتقد أنني الشخص المناسب للحديث حول وضعه بالنسبة لي الأهم هو أن يكون جاهز ويأخذ الموضوع سهولة لأن لديه مستقبل".

وكشفت تقارير أمس الجمعة، أن الدكتور كوجات والطاقم الطبي لا يستبعدون إعادة فاتي، لعملية جراحية ثالثة مما يعني إنتهاء موسمه رسميًا.

وبسؤاله عن تصريحات جيرارد بيكيه، ضد حكام الدوري الإسباني، ليرد قائلًا: "حسنًا بيكيه قال ذلك وهو يتحمل مسؤولية كلامه، لا استطيع التحدث حول الأعوام السابقة".

وواصل كومان، تصريحاته قائلًا: "لا أريد القول بأن الحكام ضدنا لأنني أرى الحكام يتخذوا قرارات ما يروها مناسبة، بالفعل توجد هناك أخطاء مثل مباراة غرناطة لا اعتقد أنها كانت ركلة جزاء".

في تصريحات نشرتها صحيفة بوست يونايتد في وقت سابق، قال بيكيه: "إن حكمًا سابقًا قال إن 85% من الحكام يدعمون ريال مدريد، كيف لن يطلقوا الصافرة لصالحه؟".

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