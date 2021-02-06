كومان: ميسي هو الشخص الوحيد الذي سيقرر مستقبله

2021/02/06 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلن المدرب الهولندي لنادي برشلونة الإسباني رونالد كومان، أن ميسي هو الشخص الوحيد، الذي يحدد مستقبله مع النادي.

وقال كومان خلال مؤتمر الفريق، لمباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني غدا الأحد، إن "ميسي هو الشخص الوحيد الذي سيقرر مستقبله، وأود أن يبقى لسنوات عديدة".

وأضاف، أن "ميسي يمنح الفريق الكثير من الجودة، ونحن بحاجة إليه لمساعدة الفريق، مستقبله بين يديه".

ويحتل نادي برشلونة المرتبة الثانية برصيد 40 نقطة ويتفوق على ريال مديد بفارق الأهداف، بينما يتصدر نادي أتلتيكو مديد الدوري الإسباني بـ50 نقطة زائدة مباراة متأخرة".

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