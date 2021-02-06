2021/02/06 | 19:06 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نزاع عشائري مسلح يجبر القوات الامنية على الانسحاب من منطقة الكيارة بمدينة الصدر 7 SKY TV.

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