الموارد المائية تعلن اتخاذ إجراءات لإبعاد خطر الفيضان عن المدن

2021/02/06 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن اتخاذ جميع الإجراءات لإبعاد خطر الفيضان عن المدن.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، “اتخذنا جميع الإجراءات لإبعاد خطر الفيضان عن مدننا وآلياتنا منتشرة على طول مجاري الأنهار والجداول”.

وأضافت أن “هنالك خطة لخزن مياه السيول للاستفادة منها في موسم الصيف”، مؤكدة “تشكيل غرفة عمليات مخولة لاتخاذ الإجراءات في حال حدوث أي طارئ”.

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