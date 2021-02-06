واسط تعطل الدوام غداً بسبب الأمطار

2021/02/06 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بسبب غزارة الأمطار.

وقال المياحي في بيان صحفي، إنه “مع استمرار هطول الامطار يعطل الدوام يوم غد الأحد في جميع دوائر الدولة ما عدا الخدمية في محافظة واسط”.

وكانت محافظة واسط إضافة إلى محافظات بابل والنجف والديوانية عطلت دوام المدارس اليوم السبت، بسبب استمرار هطول الامطار.

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