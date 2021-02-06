2021/02/06 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية تعطل الدوام في المدارس ليوم غد الأحد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تعطل الدوام في المدارس ليوم غد الأحد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تعطل الدوام في المدارس ليوم غد الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).