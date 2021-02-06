محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي

2021/02/06 | 19:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة واسط، يوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد نتيجة سوء الاحوال الجوية.

وذكرت المحافظة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه" مع إستمرار هطول الامطار تقرر تعطيل الدوام يوم غد الأحد في جميع دوائر الدولة ما عدا الخدمية في المحافظة بسبب سوء الاحوال الجوية".

وعطّلت محافظات واسط، الديوانية، المثنى، النجف، بابل، الدوام الرسمي لليوم السبت، نتيجة سوء الاحوال الجوية.

PUKmedia عن اعلام محافظة واسط

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