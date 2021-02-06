بعد واسط.. الديوانية تعطل الدوام في مدارسها

2021/02/06 | 19:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، السبت، تعطيل دوام المدارس في المحافظة ليوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية.وقال إعلام إدارة محافظة الديوانية في بيان مقتضب، إن “الشعلان وجه بتعطيل الدوام في مدارس المحافظة ليوم غد الاحد جراء استمرار تساقط الامطار للحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة”.وتشهد مناطق واسعة من العراق هطول […]

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