2021/02/06 | 19:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، السبت، تعطيل دوام المدارس في المحافظة ليوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية.وقال إعلام إدارة محافظة الديوانية في بيان مقتضب، إن “الشعلان وجه بتعطيل الدوام في مدارس المحافظة ليوم غد الاحد جراء استمرار تساقط الامطار للحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة”.وتشهد مناطق واسعة من العراق هطول أمطار غزيرة في بعض الأماكن منذ يومين، الأمر الذي دفع محافظات النجف وبابل والديوانية إلى تعطيل دوام المدارس هذا اليوم، فيما أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي في وقت سابق من السبت تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة باستثناء الخدمية منها للسبب ذاته.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية تعطل الدوام في مدارسها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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