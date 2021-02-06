2021/02/06 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “تدرس سبل تخفيف الضغط المالي على طهران، دون رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك العقوبات النفطية”، بحسب الوكالة.ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة أن “أحد خيارات الحكومة الأميركية في هذا الصدد هو دعم قرض من صندوق النقد الدولي لإيران من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يدرس تخفيف الضغط المالي على إيران من دون رفع العقوبات الرئيسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يدرس تخفيف الضغط المالي على إيران من دون رفع العقوبات الرئيسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يدرس تخفيف الضغط المالي على إيران من دون رفع العقوبات الرئيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).