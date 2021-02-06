اكد مسؤول حكومي في ديالى، السبت، بان السيول بدأت بالتدفق صوب 7 وديان حدودية شرق المحافظة.

2021/02/06 | 19:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]طالبت لجنة النزاهة النيابية، السبت، بايكال مشاريع المحافظات الى الحكومات المحلية بدلا من الوزارات التي باتت مشاريعها تطول لسنوات فضلا عن نسب الفساد العالية فيها ، فيما دعت الى زيادة تخصيصاتها.

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