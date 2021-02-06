بسبب الامطار.. تعطيل الدوام الرسمي في محافظتين عراقيتين

2021/02/06 | 19:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي،

اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي

يوم غد بسبب غزارة الأمطار.

وقال المياحي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "مع استمرار هطول الامطار

يعطل الدوام يوم غد الأحد ف

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