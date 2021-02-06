تقدر بـ 30 مليار دولار.. نائب يدعو لاستعادة أموال العراق من تركيا

2021/02/06 | 19:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة السند الوطني فالح

الخزعلي، اليوم السبت، الحكومة

العراقية الى استعادة أموال العراق لدى

تركيا، فيما كشف أنها تقدر بـ 30 مليار

دولار اميركي.

وأكد الخزعلي في بيان، على "ضرورة عدم

التفر

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