رئاسة البرلمان تحسم “رسميًا” تفاصيل استقطاعات وضرائب رواتب الموظفين

2021/02/06 | 19:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمرَّ أي استقطاع، وجاء هذا استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها.الحلبوسي: فيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا فقد شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم.الحلبوسي: فيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة.

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