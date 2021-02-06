2021/02/06 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف البيان الأميركي أن "الولايات المتحدة تقف مع الإيزيديين حدادا على أفراد مجتمعهم الذين ذبحوا على يد تنظيم داعش قبل ست سنوات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يونيتاد" يعيد رفات 104 إيزيديين إلى ذويهم في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يونيتاد" يعيد رفات 104 إيزيديين إلى ذويهم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).