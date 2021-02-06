اتخاذ إجراءات لانقاذ ثلاث محافظات من الغرق في العراق

2021/02/06 | 19:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت فرق الدفاع المدني، السبت، كوادرها البشرية وامكانياتها الآلية لسحب مياه الامطار في محافظات "بابل والمثنى والنجف الاشرف" من الشوارع الرئيسية وا...

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