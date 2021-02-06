وزير الصناعة: الكاظمي تنبأ مبكراً بما نتعرض له.. والضغوط ضد صناعتنا ليست خارجية

2021/02/06 | 20:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير الصناعة منهل الخباز، السبت، أن عمله لم يواجه أي تهديدات أو ضغوطات خارجية، لافتاً إلى أن حرب "التسقيط" التي تواجه الوزراء تنبأ بها الكاظمي مسبقاً.

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وأضاف الخباز خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي" الذي يقدمه الزميل سيف علي، وتابعه "ناس" (6 شباط 2021)، أنه "لم يتعرض منذ تسنمه المنصب إلى اي ضغط من جهة داخلية ولا اقليمية في منع منتج أو افتتاح مصنع"، مشيراً إلى "وجود حرب بين التجار الكبار من أجل الارباح والفائدة، على حساب وزارة الصناعة، تهدف إلى منع تقدم العراق اقتصاديا".

وأكد الخباز، أن "هذه المشاكل تحاول إعطاء انطباع على أن هناك مشاكل في الوزارة إلا أن المشكلة الحقيقية هي بين التجار ذاتهم".

وبشأن المحاصصة، قال إن "هذا الامر واقع حال على مدى سنوات ولكن الوزراء الحاليين جميعهم مهنيون رغم الدعم الذي يتلقونه من الاحزاب احيانا".

واشار الى ان "وزارة الصناعة فيها 29 شركة و3 هيئات ومديرية، وسابقا كانت تعاني من المحسوبية وتوزيع الحصص بين جهات معينة لكن اليوم تم تحجيم هذا الامر بمساعدة النواب".

وحول انتمائه السياسي، قال الوزير إنه "مرشح عن كتلة سنية وهذا الامر معلوم للجميع..



لكنني مستقل وأعمل بمهنية وأحظى بالدعم والترحب من جميع الجهات، رغم المنغصات التي تحاول التسقيط وتشويه السمعة لمصالح شخصية، بعد تضرر اصحابها من الضوابط والأسس التي تم تفعيلها في الوزارة أخيراً".

وأكد الخباز، أن "هذه التفصيلات كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد نبهنا عليها مسبقا، وحذرنا باننا سنواجه ضغوطات وتسقيطات لكن علينا الاستمرار والعمل بمهنية وان نتخذ من هذه الهجمات سبيلا للعمل".

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