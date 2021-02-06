التوزيع الجغرافي لـ 407 إصابات بكورونا أعلنت اليوم في الكرخ

2021/02/06 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت، 06 شباط، 2021، التوزيع الجغرافي لحالات الاصابة التي جاءت ضمن الموقف الوبئي للبلاد هذا اليوم.

وقال الحجامي في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم)، إن "اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 407 موزعة كالآتي :

أبو دشير 9

أبو غريب 19

الإسكان1

الاعلام6

البياع11

التاجي12

التراث7

الحرية23

الدورة24

الرحمانية7

السيدية17

الشعلة22

الصالحية 5

الطارمية12

العامرية 15

العطيفية3

العلاوي5

الغزالية14

القادسية 15

الكاظمية 13

المحمودية33

المكاسب 2

المنصور18

اليرموك15

حي الجامعة13

حي الجهاد37

حي الخضراء 14

حي العامل12

حي العدل6

حي الفرات9

سويب3

شارع حيفا2

سكنة جانب الرصافة2

محافظة ذي قار1

الشفاء:

162

الوفيات:

1

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