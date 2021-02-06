أول تعليق كردي على تصريحات وزير المالية: كردستان إقليم وليس محافظة

2021/02/06 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، اليوم السبت، على تصريحات وزير المالية علي علاوي بشأن وجود علاقة غير مفهومة وخلل بين بغداد وأربيل.وقال قاسم في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "هناك عقلية في بغداد ماتزال تؤمن بتطبيق الإجراءات التعسفية وتهميش الكرد وهؤلاء لم يدركوا بأن للكرد كيان مستقل ضحوا من أجله وقدموا دماء بالآلاف".وأضاف أن "الخلل الذي تحدث عنه وزير المالية الاتحادي يعود لعدم الالتزام في الدستور، ووفقا للدستور فأن الإقليم ليس محافظة كي يدار من قبل الحكومة المركزية، ويسمح له بإدارة شؤون ثرواته".وأشار إلى أن "الخلل هو في عدم تطبيق الدستور أو تفسيره بحسب الأهواء، ومحاولة إدارة الدولة بشكل انفرادي والعودة للمركزية وعدم الاعتراف بالفدرالية التي تعطي الأقاليم والمحافظات صلاحيات واسعة".وفيما يخص البيشمركة، لفت إلى أنها "قوة رسمية تابعة لمنظومة الدفاع الوطنية قاتلت في حرب داعش، ومستعدة لمساعدة الجيش العراقي في أي مكان يطلب منها، رغم أن الحكومة لاتعاملها كما تعامل باقي الأجهزة الأمنية الأخرى".

وكان وزير المالية علي علاوي أكد، اليوم السبت، وجود خلل كبير في العلاقة بين بغداد واربيل وان البيشمركة لا تخضع للسلطة.وقال علاوي في مقابلة متلفزة "انا مؤمن بتطبيق نظام الفدرالية الادارية والاقتصادية في العراق من اجل حل الخلافات القائمة على ان تكون تحت اشراف المركز".واضاف ان "العلاقة بين كردستان والحكومة الاتحادية هي خارج مفهوم الدولة الاتحادية حيث يتم بيع النفط من الاقليم خارج اشراف الدولة الاتحادية فضلا عن انتشار البيشمركة التي في كردستان والمناطق الاخرى وهي خاضعة بشكل رسمي للمركز"، مبينا ان "اغلب رؤساء الوزراء السابقين يحاولون السكوت عن تلك الخروقات الدستورية بسبب خشيتهم من الكتلة الكردية النيابية لان تأييدها يوفر الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة".

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