الحلبوسي يعلن عن شمول الدرجات الخاصة والعليا بسلم استقطاعات الرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية

2021/02/06 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن شمول الدرجات الخاصة والعليا بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم./انتهى2

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